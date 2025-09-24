https://ria.ru/20250924/ganchev-2043979224.html
Ганчев: ВС России продвигаются по улицам Купянска
Российские военные продолжают движение по улицам Купянска, потери противника исчисляются сотнями, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российские военные продолжают движение по улицам Купянска, потери противника исчисляются сотнями, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши военнослужащие продолжают двигаться улицами города. Несколько сотен украинских боевиков и западных наемников остались без возможности ретироваться. Потери противника исчисляются сотнями", - сказал Ганчев. Накануне Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, где взяты под контроль 5667 из 8667 зданий.
