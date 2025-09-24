https://ria.ru/20250924/fsb-2043908680.html

Подразделение ФСБ поразило несколько ДРГ под Дзержинском

Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ ударило по пяти украинским ДРГ под Дзержинском в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ ударило по пяти украинским ДРГ под Дзержинском в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства."Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы противника на Дзержинском направлении. Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в заявлении.По данным силовиков, диверсанты укрывались в занятых частных домах, лесополосах и окопах.

