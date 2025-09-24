Подразделение ФСБ поразило несколько ДРГ под Дзержинском
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ ударило по пяти украинским ДРГ под Дзержинском в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы противника на Дзержинском направлении. Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в заявлении.
По данным силовиков, диверсанты укрывались в занятых частных домах, лесополосах и окопах.
Дзержинск находится к северу от Донецка. Его освободили в феврале. До этого населенный пункт представлял собой мощный укрепрайон ВСУ, откуда регулярно обстреливали Горловку. Взятие города позволило продолжить российским войскам наступление на Константиновку.
