https://ria.ru/20250924/front-2043961643.html
Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции на фронте
Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции на фронте
Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:55:00+03:00
2025-09-24T11:55:00+03:00
2025-09-24T13:26:00+03:00
в мире
лондон
украина
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_562939e96dcdc58aba6cae1e60b0e721.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. "Рано или поздно, с учетом возможности с помощью БПЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это ведет, несомненно, к изменению конфигурации линии столкновения и создает угрозу подхода к другим позициям. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели". Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043949292.html
https://ria.ru/20250924/kiev-2043943402.html
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_083d8d10b4241a1b02d799fc9cdac43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
В мире, Лондон, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции на фронте
Залужный: российские силы непрерывно продвигают линию фронта на запад