В Кремле оценили ситуацию на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 24.09.2025
В Кремле оценили ситуацию на фронте
В Кремле оценили ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле оценили ситуацию на фронте
Динамика на фронте очевидна, вооруженные силы РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте очевидна, вооруженные силы РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Динамика происходящего на фронте для любого, даже низко квалифицированного специалиста, ярко демонстрирует реальное положение дел. Динамика очевидна. Наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери", - заявил Песков в интервью радио РБК.
россия
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле оценили ситуацию на фронте

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте очевидна, вооруженные силы РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Динамика происходящего на фронте для любого, даже низко квалифицированного специалиста, ярко демонстрирует реальное положение дел. Динамика очевидна. Наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери", - заявил Песков в интервью радио РБК.
Россия идет вперед в зоне СВО аккуратно, заявил Песков
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
