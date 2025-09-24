https://ria.ru/20250924/front-2043942356.html
В Кремле оценили ситуацию на фронте
В Кремле оценили ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле оценили ситуацию на фронте
Динамика на фронте очевидна, вооруженные силы РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте очевидна, вооруженные силы РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Динамика происходящего на фронте для любого, даже низко квалифицированного специалиста, ярко демонстрирует реальное положение дел. Динамика очевидна. Наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери", - заявил Песков в интервью радио РБК.
В Кремле оценили ситуацию на фронте
Песков: ВС России уверенно продвигаются по всей линии фронта