Рейтинг@Mail.ru
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/forum-2044086111.html
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников - РИА Новости, 24.09.2025
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников
Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend, которая прошла в Санкт‑Петербурге, собрала рекордное число участников - более 800 человек,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:09:00+03:00
2025-09-24T17:09:00+03:00
россия
авито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044084869_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_f4dca7086951bab5197258000d3c6483.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend, которая прошла в Санкт‑Петербурге, собрала рекордное число участников - более 800 человек, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - SPN Communications. Цель проекта — диалог поколений в профессии. Перед студентами выступили ведущие эксперты отрасли и руководители коммуникаций крупнейших российских компаний, в том числе "Уральской стали", "Авито", "Лемана ПРО" и Т-Банка. "Когда я задумывал этот проект, моя цель была в том, чтобы создать площадку, где встречаются те, кто только делает первые шаги в профессии, и те, кто уже сегодня формирует будущее коммуникационной отрасли. За более чем 15 лет существования конференция превратилась в одну из крупнейших площадок в России, где студенты напрямую общаются с лидерами индустрии. Для меня это лучшее доказательство востребованности проекта и его значения для отрасли", — приводятся в сообщении слова генерального директора SPN Communications Андрея Баранникова. По словам PR‑директора "Авито" Ульяны Смольской, Student Baltic Weekend — это среда, где теория встречается с практикой. "У студентов есть шанс продемонстрировать, что они — не будущее, а настоящее пиар‑сообщества. Мы хотим показать, что работа пиарщика — это не просто написание текстов (это лишь инструмент), а в первую очередь создание смыслов и формирование деловых связей, это кризис‑менеджмент и постоянная прокачка софт‑скиллов. Круто, когда удается создать сильный кейс, про который говорит рынок", — привели в пресс-службе ее слова. Как и в прошлом году, конференцию принял Санкт‑Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Участие в форуме позволяет интегрировать студентов в актуальные профессиональные процессы, превращая их в соавторов событий, определяющих лицо индустрии, отмечает ректор СПбГИКиТ Екатерина Сазонова. "Мы стираем грань между учебным планом и реальной практикой. Статус соорганизатора Student Baltic Weekend 2025 в сфере коммуникаций предоставляет нашим студентам эксклюзивный доступ к закрытым встречам, стажировкам у партнеров и менторству от ведущих экспертов, а также право первого выбора. Мы не ждем появления возможностей, а создаем их сами, обеспечивая студентам решающее конкурентное преимущество на старте карьеры", — цитируют в пресс-службе слова Сазоновой. Студенческая конференция — часть международного форума по коммуникациям Baltic Weekend, который проходит с 24 по 26 сентября в Санкт‑Петербурге.
https://sn.ria.ru/20250924/patriotizm-2043978199.html
https://ria.ru/20250923/barannikov-2043612692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044084869_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_106152df10186da3462bfe6cde1d4416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авито
Россия, Авито
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников

Форум по коммуникациям Student Baltic Weekend прошел в Санкт-Петербурге

© Фото : SPN CommunicationsСтуденческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend
Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : SPN Communications
Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend, которая прошла в Санкт‑Петербурге, собрала рекордное число участников - более 800 человек, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - SPN Communications.
Цель проекта — диалог поколений в профессии. Перед студентами выступили ведущие эксперты отрасли и руководители коммуникаций крупнейших российских компаний, в том числе "Уральской стали", "Авито", "Лемана ПРО" и Т-Банка.
Как разговаривать с молодежью о патриотизме? - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Как разговаривать с молодежью о патриотизме?
Вчера, 12:21
"Когда я задумывал этот проект, моя цель была в том, чтобы создать площадку, где встречаются те, кто только делает первые шаги в профессии, и те, кто уже сегодня формирует будущее коммуникационной отрасли. За более чем 15 лет существования конференция превратилась в одну из крупнейших площадок в России, где студенты напрямую общаются с лидерами индустрии. Для меня это лучшее доказательство востребованности проекта и его значения для отрасли", — приводятся в сообщении слова генерального директора SPN Communications Андрея Баранникова.
По словам PR‑директора "Авито" Ульяны Смольской, Student Baltic Weekend — это среда, где теория встречается с практикой.
"У студентов есть шанс продемонстрировать, что они — не будущее, а настоящее пиар‑сообщества. Мы хотим показать, что работа пиарщика — это не просто написание текстов (это лишь инструмент), а в первую очередь создание смыслов и формирование деловых связей, это кризис‑менеджмент и постоянная прокачка софт‑скиллов. Круто, когда удается создать сильный кейс, про который говорит рынок", — привели в пресс-службе ее слова.
Как и в прошлом году, конференцию принял Санкт‑Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Участие в форуме позволяет интегрировать студентов в актуальные профессиональные процессы, превращая их в соавторов событий, определяющих лицо индустрии, отмечает ректор СПбГИКиТ Екатерина Сазонова.
"Мы стираем грань между учебным планом и реальной практикой. Статус соорганизатора Student Baltic Weekend 2025 в сфере коммуникаций предоставляет нашим студентам эксклюзивный доступ к закрытым встречам, стажировкам у партнеров и менторству от ведущих экспертов, а также право первого выбора. Мы не ждем появления возможностей, а создаем их сами, обеспечивая студентам решающее конкурентное преимущество на старте карьеры", — цитируют в пресс-службе слова Сазоновой.
Студенческая конференция — часть международного форума по коммуникациям Baltic Weekend, который проходит с 24 по 26 сентября в Санкт‑Петербурге.
Генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии
23 сентября, 09:00
 
РоссияАвито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала