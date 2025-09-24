https://ria.ru/20250924/forum-2044086111.html
Студенческий пиар-форум на Baltic Weekend побил рекорд по числу участников
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Студенческая конференция по коммуникациям Student Baltic Weekend, которая прошла в Санкт‑Петербурге, собрала рекордное число участников - более 800 человек, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - SPN Communications. Цель проекта — диалог поколений в профессии. Перед студентами выступили ведущие эксперты отрасли и руководители коммуникаций крупнейших российских компаний, в том числе "Уральской стали", "Авито", "Лемана ПРО" и Т-Банка. "Когда я задумывал этот проект, моя цель была в том, чтобы создать площадку, где встречаются те, кто только делает первые шаги в профессии, и те, кто уже сегодня формирует будущее коммуникационной отрасли. За более чем 15 лет существования конференция превратилась в одну из крупнейших площадок в России, где студенты напрямую общаются с лидерами индустрии. Для меня это лучшее доказательство востребованности проекта и его значения для отрасли", — приводятся в сообщении слова генерального директора SPN Communications Андрея Баранникова. По словам PR‑директора "Авито" Ульяны Смольской, Student Baltic Weekend — это среда, где теория встречается с практикой. "У студентов есть шанс продемонстрировать, что они — не будущее, а настоящее пиар‑сообщества. Мы хотим показать, что работа пиарщика — это не просто написание текстов (это лишь инструмент), а в первую очередь создание смыслов и формирование деловых связей, это кризис‑менеджмент и постоянная прокачка софт‑скиллов. Круто, когда удается создать сильный кейс, про который говорит рынок", — привели в пресс-службе ее слова. Как и в прошлом году, конференцию принял Санкт‑Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Участие в форуме позволяет интегрировать студентов в актуальные профессиональные процессы, превращая их в соавторов событий, определяющих лицо индустрии, отмечает ректор СПбГИКиТ Екатерина Сазонова. "Мы стираем грань между учебным планом и реальной практикой. Статус соорганизатора Student Baltic Weekend 2025 в сфере коммуникаций предоставляет нашим студентам эксклюзивный доступ к закрытым встречам, стажировкам у партнеров и менторству от ведущих экспертов, а также право первого выбора. Мы не ждем появления возможностей, а создаем их сами, обеспечивая студентам решающее конкурентное преимущество на старте карьеры", — цитируют в пресс-службе слова Сазоновой. Студенческая конференция — часть международного форума по коммуникациям Baltic Weekend, который проходит с 24 по 26 сентября в Санкт‑Петербурге.
