Финляндия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
Финляндия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Финляндия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
Финляндия выдвинет свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2029-2030 годы, заявил президент Александр Стубб. РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Финляндия выдвинет свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2029-2030 годы, заявил президент Александр Стубб. "Финляндия активно участвует в работе ООН и будет продолжать это делать. Поэтому мы также выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на срок с 2029 по 2030 год", - сказал Стубб в ходе выступления на ГА ООН. По словам финского президента, в случае избрания Финляндия обязуется быть "принципиальным и прагматичным партнером ради мира".
