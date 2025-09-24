Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
23:27 24.09.2025
Финляндия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
Финляндия выдвинет свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2029-2030 годы, заявил президент Александр Стубб. РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Финляндия выдвинет свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2029-2030 годы, заявил президент Александр Стубб. "Финляндия активно участвует в работе ООН и будет продолжать это делать. Поэтому мы также выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на срок с 2029 по 2030 год", - сказал Стубб в ходе выступления на ГА ООН. По словам финского президента, в случае избрания Финляндия обязуется быть "принципиальным и прагматичным партнером ради мира".
в мире, финляндия, оон, совет безопасности оон
В мире, Финляндия, ООН, Совет Безопасности ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Финляндия выдвинет свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2029-2030 годы, заявил президент Александр Стубб.
"Финляндия активно участвует в работе ООН и будет продолжать это делать. Поэтому мы также выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на срок с 2029 по 2030 год", - сказал Стубб в ходе выступления на ГА ООН.
По словам финского президента, в случае избрания Финляндия обязуется быть "принципиальным и прагматичным партнером ради мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября, 08:00
 
В миреФинляндияООНСовет Безопасности ООН
 
 
