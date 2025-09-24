Рейтинг@Mail.ru
Полянский обвинил Брюссель в создании из России образа врага - РИА Новости, 24.09.2025
00:54 24.09.2025
Полянский обвинил Брюссель в создании из России образа врага
В Брюсселе бессознательно раскручивают маховик войны и создают из России образ врага, который якобы на них нападет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. В Брюсселе бессознательно раскручивают маховик войны и создают из России образ врага, который якобы на них нападет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вместо того, чтобы присоединиться к усилиям, направленным на установление мира, в Брюсселе и союзных столицах по-прежнему по инерции и бессознательно раскручивают маховик войны… лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
© AP Photo / John Minchillo Дмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. В Брюсселе бессознательно раскручивают маховик войны и создают из России образ врага, который якобы на них нападет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вместо того, чтобы присоединиться к усилиям, направленным на установление мира, в Брюсселе и союзных столицах по-прежнему по инерции и бессознательно раскручивают маховик войны… лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
Дмитрий Полянский
Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию
26 марта, 19:09
 
