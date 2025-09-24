https://ria.ru/20250924/evropa-2043875456.html
Полянский обвинил Брюссель в создании из России образа врага
ООН, 24 сен - РИА Новости. В Брюсселе бессознательно раскручивают маховик войны и создают из России образ врага, который якобы на них нападет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вместо того, чтобы присоединиться к усилиям, направленным на установление мира, в Брюсселе и союзных столицах по-прежнему по инерции и бессознательно раскручивают маховик войны… лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
