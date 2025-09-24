Эскалаторы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вновь работают с перебоями

https://ria.ru/20250924/eskalatory-2044154488.html

ООН, 24 сен – РИА Новости. Эскалаторы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке работают с перебоями на второй день недели высокого уровня Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из делегации США. В среду в здании секретариата эскалаторы также сбоят, то и дело останавливаясь – членам делегаций приходится спускаться или подниматься пешком. Подобные инциденты в здании секретариата не редкость – эскалаторы там ломаются регулярно.

