"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России - РИА Новости, 24.09.2025
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд."Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — отметил он.По словам журналиста, глава ЕК, несмотря на риторику, прекрасно знает, что Евросоюзу в конечном итоге придется восстанавливать нормальные отношения с Россией. Как считает Макдональд, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском СПГ он не сможет.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа, импортируемых по такому направлению, было бы невозможно энергоснабжение, подчеркивал он.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенной стоимости.
россия
