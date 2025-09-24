Рейтинг@Mail.ru
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России - РИА Новости, 24.09.2025
06:38 24.09.2025
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России - РИА Новости, 24.09.2025
"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России
Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд. РИА Новости, 24.09.2025
россия
отношения
евросоюз
еврокомиссия
нефть
природный газ
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд."Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — отметил он.По словам журналиста, глава ЕК, несмотря на риторику, прекрасно знает, что Евросоюзу в конечном итоге придется восстанавливать нормальные отношения с Россией. Как считает Макдональд, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском СПГ он не сможет.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа, импортируемых по такому направлению, было бы невозможно энергоснабжение, подчеркивал он.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенной стоимости.
россия
Макдональд: у ЕС нехватка ресурсов, ему придется налаживать отношения с Россией

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — отметил он.
ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году
Вчера, 14:21
ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году
Вчера, 14:21
По словам журналиста, глава ЕК, несмотря на риторику, прекрасно знает, что Евросоюзу в конечном итоге придется восстанавливать нормальные отношения с Россией. Как считает Макдональд, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском СПГ он не сможет.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа, импортируемых по такому направлению, было бы невозможно энергоснабжение, подчеркивал он.
Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенной стоимости.
ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось
22 сентября, 13:51
ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось
22 сентября, 13:51
 
