https://ria.ru/20250924/es-2043899454.html

"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России

"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России - РИА Новости, 24.09.2025

"Миллиарды ежегодно". На Западе раскрыли, почему ЕС не выживет без России

Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:38:00+03:00

2025-09-24T06:38:00+03:00

2025-09-24T06:38:00+03:00

россия

отношения

евросоюз

еврокомиссия

нефть

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Евросоюзу придется возобновлять нормальные отношения с Россией, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд."Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — отметил он.По словам журналиста, глава ЕК, несмотря на риторику, прекрасно знает, что Евросоюзу в конечном итоге придется восстанавливать нормальные отношения с Россией. Как считает Макдональд, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском СПГ он не сможет.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа, импортируемых по такому направлению, было бы невозможно энергоснабжение, подчеркивал он.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенной стоимости.

https://ria.ru/20250923/ek-2043751112.html

https://ria.ru/20250922/es-2043516789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, отношения, евросоюз, еврокомиссия, нефть, природный газ