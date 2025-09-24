https://ria.ru/20250924/ekspert-2043896910.html

Эксперт оценила влияние парацетамола на развитие аутизма у детей

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Данные о том, что парацетамол, который женщины употребляли во время беременности, может быть связан с риском развития аутизма у детей, не являются достаточно полными, на современном этапе нельзя утверждать связь, рассказала РИА Новости доцент, профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского Университета, главный научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ и главный научный сотрудник научно-испытательного центра ИФМХ Нина Киселева. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей. "Под термином "аутизм" чаще всего понимают инфантильный аутизм или синдром Каннера, который возникает в раннем детстве. Впервые это состояние было описано 1943 году психиатром Лео Каннером. Как отдельное заболевание аутизм был внесен в Международную классификацию болезней 9-го пересмотра в 1978 году. До сих пор нет четкого представления о причинах возникновения и патогенезе данного заболевания", - рассказала Киселева. Она добавила, что аутизм - это сложное расстройство, ключевые аспекты которого порождаются отдельными причинами, часто действующими одновременно. В большинстве случаев это связано с генами, однако генетика аутизма сложна, поэтому неясно, что именно становится причиной появления у человека данного расстройства - взаимодействие множества генов или одиночные мутации. По ее словам, есть данные, свидетельствующие о значении внешних факторов в развитии у человека аутизма, среди них есть инфекционные заболевания, различные интоксикации и пренатальный стресс, однако они не подтверждены надёжными источниками. "Появившиеся данные о том, что препарат Тайленол (МНН – парацетамол), который употребляли матери во время беременности, может быть связан с риском развития аутизма, также не являются достаточно полными, чтобы точно доказать выдвинутую гипотезу", - рассказала врач. Специалист уточнила, что в больших дозах (более 4,0 граммов) он может вызвать ряд тяжелых побочных эффектов, проявляющихся прежде всего тяжелым поражением печени, но при этом в небольших дозах он хорошо переносится. "В большинстве исследований указывается связь именно приема Тайленола и развитием аутизма у детей, но плохо анализируются причины его приема", - добавила Киселева. Она пояснила, что парацетамол достаточно часто применяют для снятия симптомов вирусной инфекции, например, температуры, головной боли, мышечной боли. При этом существует немало исследований, которые показали существование тесной связи между вирусными инфекциями и нарушениями развития нервной системы, в том числе и риском развития аутизма. "Таким образом, на современном этапе нельзя утверждать, что парацетамол, принятый матерями во время беременности или в определенный период беременности, является в дальнейшем причиной развития аутизма у их детей", - рассказала специалист.

