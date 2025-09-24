Рейтинг@Mail.ru
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ekonomika-2044047560.html
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля - РИА Новости, 24.09.2025
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля
Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:37:00+03:00
2025-09-24T15:37:00+03:00
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603864176_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_08b9c0e320bc3b97c323a7c0e526d9af.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего, за счет более крепкого торгового баланса", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20250924/siluanov--2044047299.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603864176_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_692c141e0887fb8bdd7ce8c9ac79557d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля

Решетников: прогноз Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз.
"В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего, за счет более крепкого торгового баланса", - сказал Решетников.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным
Вчера, 15:37
 
ЭкономикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала