В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля - РИА Новости, 24.09.2025
В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля
24.09.2025
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего, за счет более крепкого торгового баланса", - сказал Решетников.
Экономика, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
