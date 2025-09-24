https://ria.ru/20250924/ekonomika-2044047560.html

В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля

В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля

24.09.2025

В прогноз Минэкономразвития заложено плавное ослабление курса рубля

Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития исходит из плавного ослабления курса рубля, при этом он будет крепче, чем закладывалось в сценарных условиях в апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего, за счет более крепкого торгового баланса", - сказал Решетников.

