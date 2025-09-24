Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991750.html
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:58:00+03:00
2025-09-24T12:58:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043931182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков, экономика
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России

Песков: экономика работает для удовлетворения потребностей ВС РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Экономика России перестроилась под нужды спецоперации, заявил Песков
10:27
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала