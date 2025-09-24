https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991750.html
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:58:00+03:00
2025-09-24T12:58:00+03:00
2025-09-24T12:58:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043931182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, экономика
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
Песков: экономика работает для удовлетворения потребностей ВС РФ