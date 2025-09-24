https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991750.html

В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России

Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:58:00+03:00

безопасность

россия

дмитрий песков

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам.

россия

безопасность, россия, дмитрий песков, экономика