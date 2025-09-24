https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043928960.html

Песков высказался об экономической ситуации в мире

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. В мире по сути исчезла возможность экономического анализа", - сказал Песков в интервью радио РБК.

