Песков высказался об экономической ситуации в мире
Песков высказался об экономической ситуации в мире - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался об экономической ситуации в мире
Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:17:00+03:00
2025-09-24T10:17:00+03:00
2025-09-24T10:23:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. В мире по сути исчезла возможность экономического анализа", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков высказался об экономической ситуации в мире
Песков: мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации