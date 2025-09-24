Рейтинг@Mail.ru
15:50 24.09.2025 (обновлено: 16:00 24.09.2025)
В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по изменению НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства. Минфин России предложил с 2026 года изменить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах", - сказал представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по изменению НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства.
Минфин России предложил с 2026 года изменить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах", - сказал представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
