В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по изменению НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства. Минфин России предложил с 2026 года изменить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах", - сказал представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
