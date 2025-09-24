https://ria.ru/20250924/effekt-2044053125.html

В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС

В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС - РИА Новости, 24.09.2025

В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС

Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по изменению НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:50:00+03:00

2025-09-24T15:50:00+03:00

2025-09-24T16:00:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по изменению НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства. Минфин России предложил с 2026 года изменить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах", - сказал представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html

https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)