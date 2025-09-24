https://ria.ru/20250924/effekt--2044048497.html
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск - РИА Новости, 24.09.2025
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск
Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило Минобороны РФ. Минобороны ранее сообщило, что российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск, отметили в ведомстве. "Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск и форсировали реку