ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 24.09.2025
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск
Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило Минобороны РФ. Минобороны ранее сообщило, что российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск, отметили в ведомстве. "Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны ранее сообщило, что российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск, отметили в ведомстве.
"Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеКировскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
