https://ria.ru/20250924/effekt--2044048497.html

ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск

ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск - РИА Новости, 24.09.2025

ВС России использовали эффект внезапности в боях за Кировск

Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:39:00+03:00

2025-09-24T15:39:00+03:00

2025-09-24T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны противника в Кировске, сообщило Минобороны РФ. Минобороны ранее сообщило, что российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск, отметили в ведомстве. "Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность