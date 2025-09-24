https://ria.ru/20250924/dsnv-2043944476.html

Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков

Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025

Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков

Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:12:00+03:00

2025-09-24T11:12:00+03:00

2025-09-24T11:12:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156279/92/1562799297_0:31:2690:1544_1920x0_80_0_0_7ed9cad8018b18d8e5ab32fb04060527.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин очень хорошо понимает важность. Важность этого документа (ДСНВ) для мировой стабильности и безопасности" , - сказал Песков в интервью радио РБК

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)