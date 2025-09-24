Рейтинг@Mail.ru
Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков

24.09.2025
11:12 24.09.2025
Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков
Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности,... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин очень хорошо понимает важность. Важность этого документа (ДСНВ) для мировой стабильности и безопасности" , - сказал Песков в интервью радио РБК
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин очень хорошо понимает важность. Важность этого документа (ДСНВ) для мировой стабильности и безопасности" , - сказал Песков в интервью радио РБК
