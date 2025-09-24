https://ria.ru/20250924/dsnv-2043944476.html
Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков
Путин хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности, заявил Песков
2025-09-24T11:12:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо понимает важность Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для мировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин очень хорошо понимает важность. Важность этого документа (ДСНВ) для мировой стабильности и безопасности" , - сказал Песков в интервью радио РБК
россия
В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
