Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая - РИА Новости, 24.09.2025
11:17 24.09.2025 (обновлено: 12:03 24.09.2025)
Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая
Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая - РИА Новости, 24.09.2025
Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая
На Дальнем Востоке таможенники пресекли попытку ввезти в Россию из Китая почти три тысячи беспилотников. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке таможенники пресекли попытку ввезти в Россию из Китая почти три тысячи беспилотников. "Почти три тысячи дронов и комплектующих обнаружили дальневосточные таможенники в фурах из Китая", — заявила Федеральная таможенная служба.Две китайские фуры досматривали в пункте пропуска Пограничный. В декларации утверждалось, что они везут игрушки и товары народного потребления. Но таможенники нашли в машинах коробки, спрятанные среди других товаров. Там оказалось два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудованы камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов.&quot;Незаконно ввезенные в таком количестве дроны несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан&quot;, — отметили в ФТС.Дроны изъяли и отправят на экспертизу. ФТС возбудила административное дело по статье КоАП "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". В соответствии с ней нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.Таможенники устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая цели ввоза дронов в Россию. Если суд примет решение конфисковать изъятый груз, беспилотники и комплектующие передадут Минобороны.
Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая

В Приморье таможенники обнаружили в двух фурах из Китая почти 2,7 тысячи дронов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке таможенники пресекли попытку ввезти в Россию из Китая почти три тысячи беспилотников.
"Почти три тысячи дронов и комплектующих обнаружили дальневосточные таможенники в фурах из Китая", — заявила Федеральная таможенная служба.
Две китайские фуры досматривали в пункте пропуска Пограничный. В декларации утверждалось, что они везут игрушки и товары народного потребления. Но таможенники нашли в машинах коробки, спрятанные среди других товаров. Там оказалось два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудованы камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов.
"Незаконно ввезенные в таком количестве дроны несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан", — отметили в ФТС.

Дроны изъяли и отправят на экспертизу. ФТС возбудила административное дело по статье КоАП "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". В соответствии с ней нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.
Таможенники устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая цели ввоза дронов в Россию.
Если суд примет решение конфисковать изъятый груз, беспилотники и комплектующие передадут Минобороны.
