Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая

2025-09-24T11:17:00+03:00

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке таможенники пресекли попытку ввезти в Россию из Китая почти три тысячи беспилотников. "Почти три тысячи дронов и комплектующих обнаружили дальневосточные таможенники в фурах из Китая", — заявила Федеральная таможенная служба.Две китайские фуры досматривали в пункте пропуска Пограничный. В декларации утверждалось, что они везут игрушки и товары народного потребления. Но таможенники нашли в машинах коробки, спрятанные среди других товаров. Там оказалось два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудованы камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов."Незаконно ввезенные в таком количестве дроны несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан", — отметили в ФТС.Дроны изъяли и отправят на экспертизу. ФТС возбудила административное дело по статье КоАП "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". В соответствии с ней нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.Таможенники устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая цели ввоза дронов в Россию. Если суд примет решение конфисковать изъятый груз, беспилотники и комплектующие передадут Минобороны.

