Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на дорожное хозяйство
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на дорожное хозяйство - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на дорожное хозяйство
Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. Ранее Минфин России сообщил, что внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной: значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет - на эти цели предусмотрено 4,6 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении. Также на развитие опорной сети аэродромов будет направлено 202,6 млрд рублей. "До 2030 года будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов", - отмечается в сообщении.
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на дорожное хозяйство
Минфин: финансирование дорожного хозяйства в 2026-2028 гг составит 4,6 трлн руб
