09:53 24.09.2025
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на дорожное хозяйство
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. Ранее Минфин России сообщил, что внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной: значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет - на эти цели предусмотрено 4,6 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении. Также на развитие опорной сети аэродромов будет направлено 202,6 млрд рублей. "До 2030 года будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов", - отмечается в сообщении.
россия
2025
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог. Архивное фото
