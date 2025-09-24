https://ria.ru/20250924/donetsk-2044013451.html
Над Донецком прогремели взрывы
Над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели четыре взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:15:00+03:00
2025-09-24T14:15:00+03:00
2025-09-24T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прогремели четыре взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Произошло это в интервале между 13.30 и 13.35.
донецк
донецкая народная республика
