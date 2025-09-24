Более 100 домов с фронтонами отремонтировали в Москве

https://ria.ru/20250924/dom-2044345914.html
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 100 жилых домов с фронтонами отремонтировали в столице за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 110 жилых домов с фронтонами за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий: создали уникальные проекты проведения работ и подобрали максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии. Отмечается, что специалисты отремонтировали и окрасили фасады в исторические оттенки, тщательно восстановили архитектурные детали, а также обновили инженерные системы. Фронтон — это классический элемент античной архитектуры, украшение и конструктивная деталь сотен зданий в Москве. Чаще всего он представляет собой треугольное, реже — полуциркульное завершение фасада.
