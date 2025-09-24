Рейтинг@Mail.ru
Более 100 домов с фронтонами отремонтировали в Москве
16:58 24.09.2025 (обновлено: 16:58 25.09.2025)
Более 100 домов с фронтонами отремонтировали в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 100 жилых домов с фронтонами отремонтировали в столице за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 110 жилых домов с фронтонами за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий: создали уникальные проекты проведения работ и подобрали максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии. Отмечается, что специалисты отремонтировали и окрасили фасады в исторические оттенки, тщательно восстановили архитектурные детали, а также обновили инженерные системы. Фронтон — это классический элемент античной архитектуры, украшение и конструктивная деталь сотен зданий в Москве. Чаще всего он представляет собой треугольное, реже — полуциркульное завершение фасада.
2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 100 жилых домов с фронтонами отремонтировали в столице за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 110 жилых домов с фронтонами за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание было уделено сохранению историко-культурного портрета зданий: создали уникальные проекты проведения работ и подобрали максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии.
Отмечается, что специалисты отремонтировали и окрасили фасады в исторические оттенки, тщательно восстановили архитектурные детали, а также обновили инженерные системы.
Фронтон — это классический элемент античной архитектуры, украшение и конструктивная деталь сотен зданий в Москве. Чаще всего он представляет собой треугольное, реже — полуциркульное завершение фасада.
