Суд в Йошкар-Оле взыскал в пользу певицы Долиной 62,7 миллиона рублей - РИА Новости, 24.09.2025
18:03 24.09.2025
Суд в Йошкар-Оле взыскал в пользу певицы Долиной 62,7 миллиона рублей
2025-09-24T18:03:00+03:00
2025-09-24T18:03:00+03:00
происшествия
москва
йошкар-ола
тольятти
лариса долина
московский городской суд
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу народной артистки РФ Ларисы Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Иск был подан к фигурантам уголовного дела о хищении денег у Долиной и другим лицам. Как следует из решения суда (имеется в распоряжении РИА Новости), всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами). Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела о хищении денег. По данным МВД, мошенники нанесли певице ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев и Цырульникова. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвёртый соучастник, Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. Уголовное дело направлено в Балашихинский суд Московской области для рассмотрения по существу. В январе суд уже взыскивал в пользу Долиной средства по аналогичному иску, тогда речь шла о 69 млн руб, ответчиками выступали два фигуранта уголовного дела. Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его. В начале сентября Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.
москва
йошкар-ола
тольятти
происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Московский городской суд
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу народной артистки РФ Ларисы Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Иск был подан к фигурантам уголовного дела о хищении денег у Долиной и другим лицам. Как следует из решения суда (имеется в распоряжении РИА Новости), всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами).
Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела о хищении денег.
По данным МВД, мошенники нанесли певице ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев и Цырульникова.
Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере.
Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник, Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
Уголовное дело направлено в Балашихинский суд Московской области для рассмотрения по существу.
В январе суд уже взыскивал в пользу Долиной средства по аналогичному иску, тогда речь шла о 69 млн руб, ответчиками выступали два фигуранта уголовного дела.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его. В начале сентября Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.
ПроисшествияМоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
