В ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель села Новопетриковка в ДНР пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2025
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель села Новопетриковка в ДНР пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального при атаке вражеского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина 1972 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По его сведениям, также получило повреждение здание амбулатории Новопетриковки.
