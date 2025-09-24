https://ria.ru/20250924/dnr-2044150290.html

В ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.09.2025

В ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

24.09.2025

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель села Новопетриковка в ДНР пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального при атаке вражеского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина 1972 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По его сведениям, также получило повреждение здание амбулатории Новопетриковки.

донецкая народная республика

2025

