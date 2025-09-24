https://ria.ru/20250924/dnr-2044141125.html
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря
2025-09-24T20:34:00+03:00
россия
курахово
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044139785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42a5c5df7de54f5a5ca14f8ead78f079.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено в Курахово в ДНР вместе с предметами сатанистов из рядов ВСУ, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "К данному религиозному сатанинскому* набору прилагалась подробная инструкция. Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют... как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу… Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих", - сказал Гагин. Он добавил, что в инструкции к сатанинскому* алтарю есть несколько пунктов, описывающих правильное расположение предметов и необходимых надписей, среди которых была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.*Движение включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ.
россия
курахово
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044139785_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_558d9f3cc37c098134032b682b233b7e.jpg
Предметы сатанистов, оставленные ВСУ в Курахово (ДНР)
Руководство по установке сатанинского алтаря было найдено в месте с предметами сатанистов в рядах ВСУ в Курахово (ДНР), заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. К данному религиозному сатанинскому набору прилагалась подобная инструкция.
Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют так, как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу…
Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих.
2025-09-24T20:34
россия, курахово, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
