https://ria.ru/20250924/dnr-2044141125.html

В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря

В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря - РИА Новости, 24.09.2025

В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря

Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:34:00+03:00

2025-09-24T20:34:00+03:00

2025-09-24T20:34:00+03:00

россия

курахово

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044139785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42a5c5df7de54f5a5ca14f8ead78f079.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено в Курахово в ДНР вместе с предметами сатанистов из рядов ВСУ, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "К данному религиозному сатанинскому* набору прилагалась подробная инструкция. Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют... как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу… Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих", - сказал Гагин. Он добавил, что в инструкции к сатанинскому* алтарю есть несколько пунктов, описывающих правильное расположение предметов и необходимых надписей, среди которых была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.*Движение включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ.

https://ria.ru/20250723/sud-2030799260.html

россия

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предметы сатанистов, оставленные ВСУ в Курахово (ДНР) Руководство по установке сатанинского алтаря было найдено в месте с предметами сатанистов в рядах ВСУ в Курахово (ДНР), заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. К данному религиозному сатанинскому набору прилагалась подобная инструкция. Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют так, как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу… Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-24T20:34 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курахово, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины