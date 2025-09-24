Рейтинг@Mail.ru
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря - РИА Новости, 24.09.2025
20:34 24.09.2025
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря - РИА Новости, 24.09.2025
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря
Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено РИА Новости, 24.09.2025
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено в Курахово в ДНР вместе с предметами сатанистов из рядов ВСУ, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "К данному религиозному сатанинскому* набору прилагалась подробная инструкция. Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют... как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу… Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих", - сказал Гагин. Он добавил, что в инструкции к сатанинскому* алтарю есть несколько пунктов, описывающих правильное расположение предметов и необходимых надписей, среди которых была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.*Движение включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ.
россия, курахово, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В Курахово ВСУ оставили руководство по установке сатанинского алтаря

Гагин: в ДНР нашли оставленное ВСУ руководство по установке сатанинского алтаря

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Руководство по установке сатанинского* алтаря ("Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ) было найдено в Курахово в ДНР вместе с предметами сатанистов из рядов ВСУ, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"К данному религиозному сатанинскому* набору прилагалась подробная инструкция. Здесь несколько фотографий, которые иллюстрируют... как нужно оформлять вот этот вот алтарь. Вот здесь присутствует и оружие, и вот эти вот черные свечи, которые лежат там внизу… Вот гонг, пентаграмма, сложенная из автоматов, которая говорит о том, что комплект предназначался именно для военнослужащих", - сказал Гагин.
Он добавил, что в инструкции к сатанинскому* алтарю есть несколько пунктов, описывающих правильное расположение предметов и необходимых надписей, среди которых была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.
*Движение включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ.
