Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио пройдет в среду

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пройдет в Нью-Йорке в среду, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госдеп США распространил график Рубио, из которого следует, что встреча с Лавровым запланирована на 19.00 мск в среду. "Да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
