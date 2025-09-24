Рейтинг@Mail.ru
Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио пройдет в среду
04:38 24.09.2025
Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио пройдет в среду
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пройдет в Нью-Йорке в среду, подтвердила РИА Новости официальный представитель
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пройдет в Нью-Йорке в среду, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госдеп США распространил график Рубио, из которого следует, что встреча с Лавровым запланирована на 19.00 мск в среду. "Да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио пройдет в среду

Захарова заявила, что встреча главы МИД России Лаврова и Рубио пройдет в среду

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пройдет в Нью-Йорке в среду, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госдеп США распространил график Рубио, из которого следует, что встреча с Лавровым запланирована на 19.00 мск в среду.
"Да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
