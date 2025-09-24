Рейтинг@Mail.ru
Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие - РИА Новости, 24.09.2025
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:53 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/diddy--2044080964.html
Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие
Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие - РИА Новости, 24.09.2025
Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие
Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:53:00+03:00
2025-09-24T16:53:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977547402_279:121:3073:1693_1920x0_80_0_0_99add341d1f429bcfa06ae66c988bf97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении 10 лет своей работы на исполнителя, следует из судебных документов, с которыми ознакомился портал TMZ. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "Давний стилист магната (Комбса - ред.) Деонте Нэш подает на него в суд за сексуальное насилие, торговлю людьми и другое", - пишет TMZ. Согласно судебным документам, Комбс через его трудовые отношения подверг Нэша "десятилетию сексуального и физического насилия, сексуальному и словесному домогательству", а также унижению, угрозам жизни и психологическим манипуляциям. TMZ утверждает, что стилист продолжает получать угрозы даже после увольнения и по-прежнему "не чувствует себя в безопасности". В иске Нэш требует компенсацию убытков и "штрафные санкции" в отношении рэпера, а также судебного разбирательства. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.
https://ria.ru/20250611/sud-2022380076.html
https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, в мире
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, В мире
Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие

Экс-стилист Diddy Нэш подал на него в суд за сексуальное насилие и унижение

© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении 10 лет своей работы на исполнителя, следует из судебных документов, с которыми ознакомился портал TMZ.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании
11 июня, 21:41
"Давний стилист магната (Комбса - ред.) Деонте Нэш подает на него в суд за сексуальное насилие, торговлю людьми и другое", - пишет TMZ.
Согласно судебным документам, Комбс через его трудовые отношения подверг Нэша "десятилетию сексуального и физического насилия, сексуальному и словесному домогательству", а также унижению, угрозам жизни и психологическим манипуляциям.
TMZ утверждает, что стилист продолжает получать угрозы даже после увольнения и по-прежнему "не чувствует себя в безопасности". В иске Нэш требует компенсацию убытков и "штрафные санкции" в отношении рэпера, а также судебного разбирательства.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
2 сентября, 14:12
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасВ мире
 
 
