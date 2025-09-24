Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие
Экс-стилист Diddy Нэш подал на него в суд за сексуальное насилие и унижение
© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении 10 лет своей работы на исполнителя, следует из судебных документов, с которыми ознакомился портал TMZ.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
"Давний стилист магната (Комбса - ред.) Деонте Нэш подает на него в суд за сексуальное насилие, торговлю людьми и другое", - пишет TMZ.
Согласно судебным документам, Комбс через его трудовые отношения подверг Нэша "десятилетию сексуального и физического насилия, сексуальному и словесному домогательству", а также унижению, угрозам жизни и психологическим манипуляциям.
TMZ утверждает, что стилист продолжает получать угрозы даже после увольнения и по-прежнему "не чувствует себя в безопасности". В иске Нэш требует компенсацию убытков и "штрафные санкции" в отношении рэпера, а также судебного разбирательства.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.