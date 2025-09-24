https://ria.ru/20250924/diddy--2044080964.html

Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие

Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие - РИА Новости, 24.09.2025

Бывший стилист Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие

Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:53:00+03:00

2025-09-24T16:53:00+03:00

2025-09-24T16:53:00+03:00

шоубиз

нью-йорк (город)

лос-анджелес

лас-вегас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977547402_279:121:3073:1693_1920x0_80_0_0_99add341d1f429bcfa06ae66c988bf97.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший стилист рэпера Шона Комбса (Diddy) Деонте Нэш подал в суд на рэпера за сексуальное насилие и угрозы жизни в свой адрес, которые он получал на протяжении 10 лет своей работы на исполнителя, следует из судебных документов, с которыми ознакомился портал TMZ. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "Давний стилист магната (Комбса - ред.) Деонте Нэш подает на него в суд за сексуальное насилие, торговлю людьми и другое", - пишет TMZ. Согласно судебным документам, Комбс через его трудовые отношения подверг Нэша "десятилетию сексуального и физического насилия, сексуальному и словесному домогательству", а также унижению, угрозам жизни и психологическим манипуляциям. TMZ утверждает, что стилист продолжает получать угрозы даже после увольнения и по-прежнему "не чувствует себя в безопасности". В иске Нэш требует компенсацию убытков и "штрафные санкции" в отношении рэпера, а также судебного разбирательства. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.

https://ria.ru/20250611/sud-2022380076.html

https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html

нью-йорк (город)

лос-анджелес

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, в мире