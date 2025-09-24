https://ria.ru/20250924/delo-2044002084.html

Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье

Местный житель Находки в Приморском крае угнал автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок, и попал в ДТП с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 24.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Местный житель Находки в Приморском крае угнал автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок, и попал в ДТП с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. В среду полиция сообщила, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина припарковала машину марки Toyota Vitz возле магазина и отправилась за покупками, не заперев дверь. В салоне остался 8-летний мальчик. 43-летний местный житель угнал автомобиль с находившимся там ребенком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и мальчик госпитализированы. В краевом УМВД уточнили РИА Новости, что у ребенка, предварительно, сотрясение головного мозга. "Прокуратура города Находки признала законным возбуждение уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража - ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов также проведут проверку по статье 126 УК РФ (похищение человека), сообщили в ведомстве.

