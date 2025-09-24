Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/delo-2044002084.html
Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье
Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 24.09.2025
Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье
Местный житель Находки в Приморском крае угнал автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок, и попал в ДТП с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:34:00+03:00
2025-09-24T13:34:00+03:00
происшествия
находка
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_03292589a98bfe72794dc743c76f8969.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Местный житель Находки в Приморском крае угнал автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок, и попал в ДТП с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. В среду полиция сообщила, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина припарковала машину марки Toyota Vitz возле магазина и отправилась за покупками, не заперев дверь. В салоне остался 8-летний мальчик. 43-летний местный житель угнал автомобиль с находившимся там ребенком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и мальчик госпитализированы. В краевом УМВД уточнили РИА Новости, что у ребенка, предварительно, сотрясение головного мозга. "Прокуратура города Находки признала законным возбуждение уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража - ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов также проведут проверку по статье 126 УК РФ (похищение человека), сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250923/kaliningrad-2043867510.html
https://ria.ru/20250923/dtp-2043790834.html
находка
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_61f941509aabab99e8e59da46f1d3137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, россия, приморский край
Происшествия, Находка, Россия, Приморский край
Появились подробности после ДТП с грузовиком в Приморье

Мужчина угнал машину с ребенком в салоне и попал в ДТП в Приморье, заведено дело

© Фото : Полиция Приморья/TelegramПоследствия ДТП в Находке Приморского края
Последствия ДТП в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Последствия ДТП в Находке Приморского края
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Местный житель Находки в Приморском крае угнал автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок, и попал в ДТП с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
В среду полиция сообщила, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина припарковала машину марки Toyota Vitz возле магазина и отправилась за покупками, не заперев дверь. В салоне остался 8-летний мальчик. 43-летний местный житель угнал автомобиль с находившимся там ребенком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и мальчик госпитализированы. В краевом УМВД уточнили РИА Новости, что у ребенка, предварительно, сотрясение головного мозга.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Вчера, 23:30
"Прокуратура города Находки признала законным возбуждение уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража - ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов также проведут проверку по статье 126 УК РФ (похищение человека), сообщили в ведомстве.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Появились подробности ДТП на западе Москвы
Вчера, 16:48
 
ПроисшествияНаходкаРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала