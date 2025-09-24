https://ria.ru/20250924/damask-2044143501.html
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии - РИА Новости, 24.09.2025
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии
Дамаск призывает отменить все наложенные ранее на Сирию санкции, чтобы поддержать процесс восстановления страны, заявил президент Сирии на переходный период... РИА Новости, 24.09.2025
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Дамаск призывает отменить все наложенные ранее на Сирию санкции, чтобы поддержать процесс восстановления страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на трибуне ГА ООН. "Ведется обширная дипломатическая работа. Благодаря этому восстанавливаются дипломатические отношения и глобальные и региональные партнерства. Мы добились отмены многих санкций и сейчас призываем к отмене всех санкций с тем, чтобы сбросить оковы с сирийского народа", - сказал аш-Шараа.
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии
