20:54 24.09.2025
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии
в мире
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
оон
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Дамаск призывает отменить все наложенные ранее на Сирию санкции, чтобы поддержать процесс восстановления страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на трибуне ГА ООН. "Ведется обширная дипломатическая работа. Благодаря этому восстанавливаются дипломатические отношения и глобальные и региональные партнерства. Мы добились отмены многих санкций и сейчас призываем к отмене всех санкций с тем, чтобы сбросить оковы с сирийского народа", - сказал аш-Шараа.
в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, ООН
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Дамаск призывает отменить все наложенные ранее на Сирию санкции, чтобы поддержать процесс восстановления страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на трибуне ГА ООН.
"Ведется обширная дипломатическая работа. Благодаря этому восстанавливаются дипломатические отношения и глобальные и региональные партнерства. Мы добились отмены многих санкций и сейчас призываем к отмене всех санкций с тем, чтобы сбросить оковы с сирийского народа", - сказал аш-Шараа.
Сирия, Иордания и США объявили план по деэскалации в Сувейде
В миреСирияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааООН
 
 
