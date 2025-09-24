https://ria.ru/20250924/coca-cola-2043887893.html

Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России

Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России - РИА Новости, 24.09.2025

Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может потерять право на товарный знак в России в следующем месяце, выяснило РИА... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может потерять право на товарный знак в России в следующем месяце, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно документам, срок истекает 31 октября. Уточняется, что правообладатель неоднократно продлевал действие знака в России, последний раз соответствующая процедура проходила в 2015 году.Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне — о прекращении продажи и производства газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.В конце июля того же года российской подразделение ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" стало называться ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога известного напитка — "Добрый Cola".

