Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 24.09.2025 (обновлено: 18:20 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044061484.html
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
Правительство по итогам заседания одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:06:00+03:00
2025-09-24T18:20:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
вооруженные силы рф
россия
михаил мишустин
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043289_0:190:3010:1883_1920x0_80_0_0_efd6544ae11b6bd43935501fd06bd9df.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство по итогам заседания одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.Как отметил премьер Михаил Мишустин, основные приоритеты финансового плана на ближайшую трехлетку — социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности. Он поручил доработать оставшиеся вопросы и направить проект в Госдуму до 1 октября.Глава правительства уточнил, что ВВП за три года должен вырасти почти на семь процентов, снижение инфляции в 2026-м планируется до четырех процентов. На реализацию нацпроектов до 2030 года направят около 40 триллионов рублей, на соцобязательства на три года, в том числе индексацию пенсий, — 60 триллионов.Мишустин подчеркнул, что курс на модернизацию экономики сохранится, заложено 1,9 триллиона на обеспечение технологического лидерства страны. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет в следующем году вырастет почти до 78 процентов.Более 14,5 триллиона планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи в ближайшие три года. Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.Проект бюджета
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
https://ria.ru/20250919/stavka-2042858236.html
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043289_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_821b4e903c1bd6fb74735722b70929f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы рф, россия, михаил мишустин, экономика, госдума рф
Министерство финансов РФ (Минфин России), Вооруженные силы РФ, Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Госдума РФ

Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание правительства
Заседание правительства - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство по итогам заседания одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Как отметил премьер Михаил Мишустин, основные приоритеты финансового плана на ближайшую трехлетку — социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности. Он поручил доработать оставшиеся вопросы и направить проект в Госдуму до 1 октября.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Вчера, 14:52
Глава правительства уточнил, что ВВП за три года должен вырасти почти на семь процентов, снижение инфляции в 2026-м планируется до четырех процентов. На реализацию нацпроектов до 2030 года направят около 40 триллионов рублей, на соцобязательства на три года, в том числе индексацию пенсий, — 60 триллионов.
Мишустин подчеркнул, что курс на модернизацию экономики сохранится, заложено 1,9 триллиона на обеспечение технологического лидерства страны. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет в следующем году вырастет почти до 78 процентов.
Более 14,5 триллиона планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи в ближайшие три года. Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
19 сентября, 00:10

Проект бюджета

  • В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение за шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов вузов, к 2036-му — не менее 40.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
12 сентября, 17:36
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Вооруженные силы РФРоссияМихаил МишустинЭкономикаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала