Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство по итогам заседания одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.Как отметил премьер Михаил Мишустин, основные приоритеты финансового плана на ближайшую трехлетку — социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности. Он поручил доработать оставшиеся вопросы и направить проект в Госдуму до 1 октября.Глава правительства уточнил, что ВВП за три года должен вырасти почти на семь процентов, снижение инфляции в 2026-м планируется до четырех процентов. На реализацию нацпроектов до 2030 года направят около 40 триллионов рублей, на соцобязательства на три года, в том числе индексацию пенсий, — 60 триллионов.Мишустин подчеркнул, что курс на модернизацию экономики сохранится, заложено 1,9 триллиона на обеспечение технологического лидерства страны. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет в следующем году вырастет почти до 78 процентов.Более 14,5 триллиона планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи в ближайшие три года. Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.Проект бюджета

