Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября
госдума рф
экономика
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября."По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы, которые ещё остались. До 1 октября в соответствии с бюджетным кодексом необходимо направить документ в Государственную думу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
