https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044053363.html

Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября

Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября - РИА Новости, 24.09.2025

Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:50:00+03:00

2025-09-24T15:50:00+03:00

2025-09-24T15:57:00+03:00

госдума рф

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043858_0:104:3041:1815_1920x0_80_0_0_7136358d577645b13b3b4bc2891c976d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября."По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы, которые ещё остались. До 1 октября в соответствии с бюджетным кодексом необходимо направить документ в Государственную думу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, экономика, россия, михаил мишустин