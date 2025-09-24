Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября - РИА Новости, 24.09.2025
15:50 24.09.2025 (обновлено: 15:57 24.09.2025)
Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября."По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы, которые ещё остались. До 1 октября в соответствии с бюджетным кодексом необходимо направить документ в Государственную думу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
госдума рф, экономика, россия, михаил мишустин
Госдума РФ, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил направить в Госдуму проект бюджета до 1 октября

Мишустин поручил до 1 октября направить в ГД проект бюджета на 2026-2028 годы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству направить в Государственную думу проект Федерального бюджета на 2026-2028 годы до 1 октября.
"По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы, которые ещё остались. До 1 октября в соответствии с бюджетным кодексом необходимо направить документ в Государственную думу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы
Госдума РФЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
