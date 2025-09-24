https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044041960.html
Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин."Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года", - сказал Мишустин на заседании Правительства РФ.
