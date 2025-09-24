https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html

Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов подготовило бюджетные и налоговые изменения. Рядовых граждан это практически не коснется, уточняют в ведомстве. А вот, например, серому бизнесу придется туго. О предлагаемых нововведениях — в материале РИА Новости.Бюджетные измененияНепростая внешнеэкономическая финансовая ситуация не должна повлиять на качество жизни и социальную защищенность населения. В связи с этим министерство предложило правительству внести поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.Ключевая задача бюджетной политики на 2026-2028 годы — исполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка семей участников СВО, а также реализация нацпроектов, запланированных до 2030-го. В частности, на достижение национальных целей в эту шестилетку выделяется порядка 41 триллиона рублей — в 2,6 раза больше, чем в предыдущую.Особое внимание уделяется социальной сфере. Так, в проект бюджета заложена новая выплата для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Для этого из программы маткапитала зарезервировали 1,8 триллиона на три года. Столько же — для семейной ипотеки. И более 94 миллиардов направят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья".Для льготной ипотеки в 2025-м предусмотрели дополнительно 230 миллиардов.Свыше 50 миллиардов потратят на ремонт детских садов, 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов до 2030-го выделили на строительство 150 школ и 26 детских садов, 70 миллиардов — на модернизацию общежитий университетов. Плюс власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов, а к 2036-му — не менее 40.Полностью профинансируют профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечение пациентов лекарствами. Кроме того, более триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение, 900 миллиардов заложили на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".Предусмотрели выплаты для приоритетных направлений агропромышленного комплекса и мелиоративные мероприятия, а также меры поддержки и развития регионов. Причем на реализацию мастер-планов на Дальнем Востоке потратят не менее пяти процентов бюджета профильных государственных программ.Налоговые измененияМинфин хочет снизить порог для упрощенной схемы налогообложения и выплачивать НДС с дохода в десять миллионов рублей, а не 60. Это направлено против схем дробления бизнеса, а растущим предприятиям обеспечит плавный переход к общим фискальным условиям. "Серьезных проблем не возникнет, поскольку много предприятий подпадает под льготу. Самозанятых и малый бизнес это не затронет", — объясняет профессор, доктор экономических наук, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков.Также предлагается оптимизировать страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) вернут общие тарифы (30 процентов до предельной базы и 15 — свыше). Пониженную ставку применили в ковидный период для сохранения занятости и продлили по просьбе бизнеса."Эта мера поддержки выполнила свою функцию и более не приносит пользы, а потому ее отмена оправданна", — говорит научный руководитель, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Любовь Гончаренко.Возврат к полной ставке не повредит легальному бизнесу, но сделает куда менее выгодными серые фирмы-однодневки, которых немало в сфере услуг, добавляет профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Анна Тихонова.Для приоритетных же отраслей, в том числе обработки, производства, транспорта, электроники и других, пониженный тариф сохранят.Особый контрольИз серой зоны выведут букмекеров: предлагается налог в пять процентов на принятые ставки и 25 процентов на прибыль. "Это еще мягкий подход. Букмекерские платформы получают сверхприбыли из воздуха, с ними можно и пожестче", — указывает Костиков.И в перспективе это не исключено, соглашается Тихонова. Сейчас же основная цель — переместить бизнес в легальное поле и получить рычаг управления. Чтобы заплатить налоги, букмекерам придется выполнить работу по регистрации, уточняет Гончаренко.Наконец, Минфин считает необходимым поднять НДС с 20 до 22 процентов. Однако в социально значимых сегментах рынка — продукты, лекарства, товары для детей — оставят льготную ставку в десять процентов."Повышение, на самом деле, небольшое и на потребительские цены повлияет несильно", — отмечает Костиков."Дело в том, что практически все товары повседневного спроса — лекарства, а также продовольствие, включая молочные продукты, овощи, фрукты, мясные, колбасные изделия и другие, за исключением отдельных видов деликатесов, — облагаются пониженной ставкой. Так что увеличение НДС их никак не коснется", — уточняет Тихонова. При этом задачу защиты от необоснованного повышения цен недобросовестными ретейлерами возлагают на Росфинмониторинг и ФАС.Финансовые власти, подчеркнул Костиков, ищут способы борьбы со схемами ухода от налогов. Еще одна цель — исполнение всех социальных обязательств без значительного увеличения долговой нагрузки. Предложенные бюджетные и налоговые изменения обсудят с Центробанком и, вероятнее всего, с бизнесом.

