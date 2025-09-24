Рейтинг@Mail.ru
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин - РИА Новости, 24.09.2025
14:52 24.09.2025 (обновлено: 17:26 24.09.2025)
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин - РИА Новости, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Министерство финансов подготовило бюджетные и налоговые изменения. Рядовых граждан это практически не коснется, уточняют в ведомстве. А вот, например, серому... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов подготовило бюджетные и налоговые изменения. Рядовых граждан это практически не коснется, уточняют в ведомстве. А вот, например, серому бизнесу придется туго. О предлагаемых нововведениях — в материале РИА Новости.Бюджетные измененияНепростая внешнеэкономическая финансовая ситуация не должна повлиять на качество жизни и социальную защищенность населения. В связи с этим министерство предложило правительству внести поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.Ключевая задача бюджетной политики на 2026-2028 годы — исполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка семей участников СВО, а также реализация нацпроектов, запланированных до 2030-го. В частности, на достижение национальных целей в эту шестилетку выделяется порядка 41 триллиона рублей — в 2,6 раза больше, чем в предыдущую.Особое внимание уделяется социальной сфере. Так, в проект бюджета заложена новая выплата для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Для этого из программы маткапитала зарезервировали 1,8 триллиона на три года. Столько же — для семейной ипотеки. И более 94 миллиардов направят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья".Для льготной ипотеки в 2025-м предусмотрели дополнительно 230 миллиардов.Свыше 50 миллиардов потратят на ремонт детских садов, 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов до 2030-го выделили на строительство 150 школ и 26 детских садов, 70 миллиардов — на модернизацию общежитий университетов. Плюс власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов, а к 2036-му — не менее 40.Полностью профинансируют профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечение пациентов лекарствами. Кроме того, более триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение, 900 миллиардов заложили на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".Предусмотрели выплаты для приоритетных направлений агропромышленного комплекса и мелиоративные мероприятия, а также меры поддержки и развития регионов. Причем на реализацию мастер-планов на Дальнем Востоке потратят не менее пяти процентов бюджета профильных государственных программ.Налоговые измененияМинфин хочет снизить порог для упрощенной схемы налогообложения и выплачивать НДС с дохода в десять миллионов рублей, а не 60. Это направлено против схем дробления бизнеса, а растущим предприятиям обеспечит плавный переход к общим фискальным условиям. "Серьезных проблем не возникнет, поскольку много предприятий подпадает под льготу. Самозанятых и малый бизнес это не затронет", — объясняет профессор, доктор экономических наук, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков.Также предлагается оптимизировать страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) вернут общие тарифы (30 процентов до предельной базы и 15 — свыше). Пониженную ставку применили в ковидный период для сохранения занятости и продлили по просьбе бизнеса."Эта мера поддержки выполнила свою функцию и более не приносит пользы, а потому ее отмена оправданна", — говорит научный руководитель, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Любовь Гончаренко.Возврат к полной ставке не повредит легальному бизнесу, но сделает куда менее выгодными серые фирмы-однодневки, которых немало в сфере услуг, добавляет профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Анна Тихонова.Для приоритетных же отраслей, в том числе обработки, производства, транспорта, электроники и других, пониженный тариф сохранят.Особый контрольИз серой зоны выведут букмекеров: предлагается налог в пять процентов на принятые ставки и 25 процентов на прибыль. "Это еще мягкий подход. Букмекерские платформы получают сверхприбыли из воздуха, с ними можно и пожестче", — указывает Костиков.И в перспективе это не исключено, соглашается Тихонова. Сейчас же основная цель — переместить бизнес в легальное поле и получить рычаг управления. Чтобы заплатить налоги, букмекерам придется выполнить работу по регистрации, уточняет Гончаренко.Наконец, Минфин считает необходимым поднять НДС с 20 до 22 процентов. Однако в социально значимых сегментах рынка — продукты, лекарства, товары для детей — оставят льготную ставку в десять процентов."Повышение, на самом деле, небольшое и на потребительские цены повлияет несильно", — отмечает Костиков."Дело в том, что практически все товары повседневного спроса — лекарства, а также продовольствие, включая молочные продукты, овощи, фрукты, мясные, колбасные изделия и другие, за исключением отдельных видов деликатесов, — облагаются пониженной ставкой. Так что увеличение НДС их никак не коснется", — уточняет Тихонова. При этом задачу защиты от необоснованного повышения цен недобросовестными ретейлерами возлагают на Росфинмониторинг и ФАС.Финансовые власти, подчеркнул Костиков, ищут способы борьбы со схемами ухода от налогов. Еще одна цель — исполнение всех социальных обязательств без значительного увеличения долговой нагрузки. Предложенные бюджетные и налоговые изменения обсудят с Центробанком и, вероятнее всего, с бизнесом.
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), бюджет, налоги
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Бюджет, Налоги
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин

Минфин: ключевой приоритет проекта бюджета — выполнение социальных обязательств

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов подготовило бюджетные и налоговые изменения. Рядовых граждан это практически не коснется, уточняют в ведомстве. А вот, например, серому бизнесу придется туго. О предлагаемых нововведениях — в материале РИА Новости.

Бюджетные изменения

Непростая внешнеэкономическая финансовая ситуация не должна повлиять на качество жизни и социальную защищенность населения. В связи с этим министерство предложило правительству внести поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.
Ключевая задача бюджетной политики на 2026-2028 годы — исполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка семей участников СВО, а также реализация нацпроектов, запланированных до 2030-го. В частности, на достижение национальных целей в эту шестилетку выделяется порядка 41 триллиона рублей — в 2,6 раза больше, чем в предыдущую.
© Фото : Василий Анохин/TelgramНовая школа в микрорайоне Королевка в Смоленской области
Новая школа в микрорайоне Королевка в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Василий Анохин/Telgram
Новая школа в микрорайоне Королевка в Смоленской области
Особое внимание уделяется социальной сфере. Так, в проект бюджета заложена новая выплата для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Для этого из программы маткапитала зарезервировали 1,8 триллиона на три года. Столько же — для семейной ипотеки. И более 94 миллиардов направят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья".
Для льготной ипотеки в 2025-м предусмотрели дополнительно 230 миллиардов.
Свыше 50 миллиардов потратят на ремонт детских садов, 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов до 2030-го выделили на строительство 150 школ и 26 детских садов, 70 миллиардов — на модернизацию общежитий университетов. Плюс власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов, а к 2036-му — не менее 40.
Полностью профинансируют профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечение пациентов лекарствами. Кроме того, более триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение, 900 миллиардов заложили на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
Предусмотрели выплаты для приоритетных направлений агропромышленного комплекса и мелиоративные мероприятия, а также меры поддержки и развития регионов. Причем на реализацию мастер-планов на Дальнем Востоке потратят не менее пяти процентов бюджета профильных государственных программ.

Налоговые изменения

Минфин хочет снизить порог для упрощенной схемы налогообложения и выплачивать НДС с дохода в десять миллионов рублей, а не 60. Это направлено против схем дробления бизнеса, а растущим предприятиям обеспечит плавный переход к общим фискальным условиям. "Серьезных проблем не возникнет, поскольку много предприятий подпадает под льготу. Самозанятых и малый бизнес это не затронет", — объясняет профессор, доктор экономических наук, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПроизводство спецодежды в Иваново
Производство спецодежды в Иванове - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Производство спецодежды в Иваново
Также предлагается оптимизировать страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) вернут общие тарифы (30 процентов до предельной базы и 15 — свыше). Пониженную ставку применили в ковидный период для сохранения занятости и продлили по просьбе бизнеса.
"Эта мера поддержки выполнила свою функцию и более не приносит пользы, а потому ее отмена оправданна", — говорит научный руководитель, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Любовь Гончаренко.
Возврат к полной ставке не повредит легальному бизнесу, но сделает куда менее выгодными серые фирмы-однодневки, которых немало в сфере услуг, добавляет профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве России Анна Тихонова.
Для приоритетных же отраслей, в том числе обработки, производства, транспорта, электроники и других, пониженный тариф сохранят.

Особый контроль

Из серой зоны выведут букмекеров: предлагается налог в пять процентов на принятые ставки и 25 процентов на прибыль. "Это еще мягкий подход. Букмекерские платформы получают сверхприбыли из воздуха, с ними можно и пожестче", — указывает Костиков.
И в перспективе это не исключено, соглашается Тихонова. Сейчас же основная цель — переместить бизнес в легальное поле и получить рычаг управления. Чтобы заплатить налоги, букмекерам придется выполнить работу по регистрации, уточняет Гончаренко.
© iStock.com / Authentic ImagesПродавец раскладывает овощи на прилавке
Женщина-продавец раскладывает овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / Authentic Images
Продавец раскладывает овощи на прилавке
Наконец, Минфин считает необходимым поднять НДС с 20 до 22 процентов. Однако в социально значимых сегментах рынка — продукты, лекарства, товары для детей — оставят льготную ставку в десять процентов.
"Повышение, на самом деле, небольшое и на потребительские цены повлияет несильно", — отмечает Костиков.
"Дело в том, что практически все товары повседневного спроса — лекарства, а также продовольствие, включая молочные продукты, овощи, фрукты, мясные, колбасные изделия и другие, за исключением отдельных видов деликатесов, — облагаются пониженной ставкой. Так что увеличение НДС их никак не коснется", — уточняет Тихонова. При этом задачу защиты от необоснованного повышения цен недобросовестными ретейлерами возлагают на Росфинмониторинг и ФАС.
Финансовые власти, подчеркнул Костиков, ищут способы борьбы со схемами ухода от налогов. Еще одна цель — исполнение всех социальных обязательств без значительного увеличения долговой нагрузки. Предложенные бюджетные и налоговые изменения обсудят с Центробанком и, вероятнее всего, с бизнесом.
 
