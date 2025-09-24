https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043927031.html

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов

Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:10:00+03:00

2025-09-24T10:10:00+03:00

2025-09-24T10:10:00+03:00

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250924/natsproekty-2043915702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика