Рейтинг@Mail.ru
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043927031.html
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:10:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250924/natsproekty-2043915702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_b66a852c4c11b91d0d677ae46d4ea99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов

Минфин: проект бюджета до 2028 года исходит из исполнения всех соцобязательств

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
09:22
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала