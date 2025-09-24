https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043927031.html
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения соцобязательств и нацпроектов
