https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043922081.html

Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы

Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы

Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:55:00+03:00

2025-09-24T09:55:00+03:00

2025-09-24T09:55:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.

https://ria.ru/20250919/stavka-2042858236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)