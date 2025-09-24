Рейтинг@Mail.ru
Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043922081.html
Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы
Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы
Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:55:00+03:00
2025-09-24T09:55:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.
https://ria.ru/20250919/stavka-2042858236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_b66a852c4c11b91d0d677ae46d4ea99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы

Минфин: сбалансированность и устойчивость бюджета РФ важны для стабильности

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ.
"Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
19 сентября, 00:10
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала