Минфин оценил устойчивость бюджета на 2026-2028 годы
Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.
