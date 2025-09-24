Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров с 2026 года - РИА Новости, 24.09.2025
09:08 24.09.2025
Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров с 2026 года
Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров с 2026 года
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% - на прибыль букмекерских контор, сообщает министерство. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета. В рамках пакета Минфин предложил ряд поправок в Налоговый кодекс, включая изменение системы налогообложения букмекеров. "Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор", – говорится в сообщении. "Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - поясняет министерство. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного налогоплательщиком дохода.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% - на прибыль букмекерских контор, сообщает министерство. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета.
В рамках пакета Минфин предложил ряд поправок в Налоговый кодекс, включая изменение системы налогообложения букмекеров.
"Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор", – говорится в сообщении.
"Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - поясняет министерство.
Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного налогоплательщиком дохода.
Заголовок открываемого материала