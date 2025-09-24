https://ria.ru/20250924/brjussel-2044039056.html

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 15 октября

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 15 октября - РИА Новости, 24.09.2025

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 15 октября

24.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября, сообщила пресс-служба альянса. "Министры обороны стран-союзниц соберутся в штаб-квартире в Брюсселе 15 октября. На встрече будет председательствовать генсек Марк Рютте", - указывается в сообщении.

