Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 15 октября
15:13 24.09.2025
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 15 октября
2025-09-24T15:13:00+03:00
2025-09-24T15:13:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября, сообщила пресс-служба альянса. "Министры обороны стран-союзниц соберутся в штаб-квартире в Брюсселе 15 октября. На встрече будет председательствовать генсек Марк Рютте", - указывается в сообщении.
в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября, сообщила пресс-служба альянса.
"Министры обороны стран-союзниц соберутся в штаб-квартире в Брюсселе 15 октября. На встрече будет председательствовать генсек Марк Рютте", - указывается в сообщении.
