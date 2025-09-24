Рейтинг@Mail.ru
Спровоцировавший протесты в Британии насильник получил год тюрьмы
04:20 24.09.2025 (обновлено: 11:22 24.09.2025)
Спровоцировавший протесты в Британии насильник получил год тюрьмы
в мире
великобритания
эфиопия
лондон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мигрант из Эфиопии, проживавший в отеле в британском городе Эппинг и спровоцировавший нападениями на женщин массовые протесты, был приговорен судом всего к 1 году тюрьмы за два совершенных изнасилования, сообщает издание Independent. В августе власти города Эппинг близ Лондона начали добиваться закрытия местной гостиницы с беженцами The Bell. Ранее из-за гостиницы в городе возникли беспорядки на фоне суда над эфиопским мигрантом Хадушем Герберсласи Кебату. В начале сентября суд признал мигранта виновным в изнасиловании девочки и женщины. "Проситель убежища, проживающий в отеле, был приговорен к 12 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой, вызвавшими многочисленные демонстрации в графстве Эссекс", - говорится в статье. Согласно словам судьи по делу, приводимым изданием, во время содержания под стражей Кебату пытался покончить с собой. Ранее муниципальные власти Эппинга в своем иске к королевству заявили, что размещение мигрантов в британских отелях создает "явный риск дальнейшей эскалации напряженности в обществе" и что практика не соответствует правилам городского зонирования. Суд ввел временный запрет на размещение беженцев в гостинице на время разбирательства, однако МВД добилось отмены запрета. После кратковременного успеха Эппинга многие региональные власти заявили о намерении принять аналогичные меры. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
великобритания
эфиопия
лондон
в мире, великобритания, эфиопия, лондон
В мире, Великобритания, Эфиопия, Лондон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мигрант из Эфиопии, проживавший в отеле в британском городе Эппинг и спровоцировавший нападениями на женщин массовые протесты, был приговорен судом всего к 1 году тюрьмы за два совершенных изнасилования, сообщает издание Independent.
В августе власти города Эппинг близ Лондона начали добиваться закрытия местной гостиницы с беженцами The Bell. Ранее из-за гостиницы в городе возникли беспорядки на фоне суда над эфиопским мигрантом Хадушем Герберсласи Кебату. В начале сентября суд признал мигранта виновным в изнасиловании девочки и женщины.
"Проситель убежища, проживающий в отеле, был приговорен к 12 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой, вызвавшими многочисленные демонстрации в графстве Эссекс", - говорится в статье.
Согласно словам судьи по делу, приводимым изданием, во время содержания под стражей Кебату пытался покончить с собой.
Ранее муниципальные власти Эппинга в своем иске к королевству заявили, что размещение мигрантов в британских отелях создает "явный риск дальнейшей эскалации напряженности в обществе" и что практика не соответствует правилам городского зонирования. Суд ввел временный запрет на размещение беженцев в гостинице на время разбирательства, однако МВД добилось отмены запрета. После кратковременного успеха Эппинга многие региональные власти заявили о намерении принять аналогичные меры.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
В мире
 
 
