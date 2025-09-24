https://ria.ru/20250924/britanija-2043875089.html

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России - РИА Новости, 24.09.2025

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России

Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:48:00+03:00

2025-09-24T00:48:00+03:00

2025-09-24T00:48:00+03:00

в мире

россия

лондон

украина

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов России, а также против ее военно-промышленного комплекса. "Заявляю представителю Российской Федерации: мы нацелимся на вашу экономику, на ваши доходы от нефти и газа, за счет которых оплачивается ведение войны. Мы также нацелимся на вашу оборонную промышленность, которая производит ваши боеприпасы и оружие, потому что мы знаем, что для России цена войны растет, а санкции ужесточаются. Гайки не выдерживают и падают. Доходы от продажи энергоносителей в государственный бюджет сокращаются, доходы от продажи нефти сейчас находятся на пятилетнем минимуме, но мы пойдем дальше", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043565514.html

россия

лондон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, лондон, украина, оон