Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России - РИА Новости, 24.09.2025
00:48 24.09.2025
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России
Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
россия
лондон
украина
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов России, а также против ее военно-промышленного комплекса. "Заявляю представителю Российской Федерации: мы нацелимся на вашу экономику, на ваши доходы от нефти и газа, за счет которых оплачивается ведение войны. Мы также нацелимся на вашу оборонную промышленность, которая производит ваши боеприпасы и оружие, потому что мы знаем, что для России цена войны растет, а санкции ужесточаются. Гайки не выдерживают и падают. Доходы от продажи энергоносителей в государственный бюджет сокращаются, доходы от продажи нефти сейчас находятся на пятилетнем минимуме, но мы пойдем дальше", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
в мире, россия, лондон, украина, оон
В мире, Россия, Лондон, Украина, ООН
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон. Архивное фото
