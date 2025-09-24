https://ria.ru/20250924/bpla-2044159370.html
ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем
Силы ПВО вечером в среду уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы ПВО вечером в среду уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать четвёртого сентября текущего года в период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
