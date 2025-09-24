https://ria.ru/20250924/bpla-2044130497.html
Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов
Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов - РИА Новости, 24.09.2025
Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов
Средства ПВО в среду уничтожили над территорией России еще 25 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средства ПВО в среду уничтожили над территорией России еще 25 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Двадцать четвертого сентября в период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
