Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов

Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов - РИА Новости, 24.09.2025

Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов

Средства ПВО в среду уничтожили над территорией России еще 25 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средства ПВО в среду уничтожили над территорией России еще 25 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Двадцать четвертого сентября в период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

