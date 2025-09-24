Рейтинг@Mail.ru
"Газпром нефтехим Салават" подвергся атаке БПЛА
24.09.2025
"Газпром нефтехим Салават" подвергся атаке БПЛА
Украинские беспилотники снова атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025
УФА, 24 сен — РИА Новости. Украинские беспилотники снова атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале."Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений", — написал он.На месте работают все экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара, добавил глава республики.Предыдущий удар по заводу в Салавате украинские дроны нанесли 18 сентября. Тогда вооруженная охрана предприятия смогла сбить БПЛА самолетного типа. Погибших и пострадавших не было, но на заводе начался пожар, который оперативно ликвидировали.ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
"Газпром нефтехим Салават" подвергся атаке БПЛА

"Газпром нефтехим Салават" подвергся террористической атаке БПЛА

УФА, 24 сен — РИА Новости. Украинские беспилотники снова атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале.
"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений", — написал он.
На месте работают все экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара, добавил глава республики.
Предыдущий удар по заводу в Салавате украинские дроны нанесли 18 сентября. Тогда вооруженная охрана предприятия смогла сбить БПЛА самолетного типа. Погибших и пострадавших не было, но на заводе начался пожар, который оперативно ликвидировали.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
