"Газпром нефтехим Салават" подвергся атаке БПЛА

24.09.2025

Украинские беспилотники снова атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале.

УФА, 24 сен — РИА Новости. Украинские беспилотники снова атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале."Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений", — написал он.На месте работают все экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара, добавил глава республики.Предыдущий удар по заводу в Салавате украинские дроны нанесли 18 сентября. Тогда вооруженная охрана предприятия смогла сбить БПЛА самолетного типа. Погибших и пострадавших не было, но на заводе начался пожар, который оперативно ликвидировали.ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

