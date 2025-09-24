https://ria.ru/20250924/bpla-2043909115.html

В ЕС признали, что у них недостаточно возможностей для обнаружения дронов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что у ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. "Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников", - заявил Кубилюс, чьи слова приводит портал Euractiv. Как пишет издание, по словам еврокомиссара, ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению беспилотников в течение года, но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать "полноценную сеть" ("стену от дронов" - ред.) на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой стены от дронов вдоль восточной границы Европейского союза. В публикации отмечалось, что на видеоконференцию не были приглашены представители Словакии и Венгрии. По словам Кубилюса, полноценную систему обнаружения беспилотников в ЕС можно создать довольно быстро: "где-то за год".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Ольга Фомченкова

