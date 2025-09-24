https://ria.ru/20250924/bolnitsa-2044037294.html
Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе
Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе - РИА Новости, 24.09.2025
Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе завершается строительство областной детской больницы,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:07:00+03:00
запорожская область
россия
херсонская область
евгений балицкий
владимир путин
общество
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе завершается строительство областной детской больницы, которая возводится по поручению президента РФ. "По вашему поручению, Владимир Владимирович, заканчивается строительство нашей областной больницы для детей.… Сегодня мы на стадии 80%. Это больница… на 240 коек, будет работать порядка 300 специалистов", - сказал Балицкий.Ранее в 2024 году Балицкий сообщал, что в Запорожской области построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров, срок сдачи – 2026 год. Новое медицинское учреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области.
Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе
