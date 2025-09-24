https://ria.ru/20250924/bolnitsa-2044037294.html

Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе

Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе - РИА Новости, 24.09.2025

Балицкий рассказал Путину о строительстве детской больницы в регионе

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе завершается строительство областной детской больницы,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:07:00+03:00

2025-09-24T15:07:00+03:00

2025-09-24T15:07:00+03:00

запорожская область

россия

херсонская область

евгений балицкий

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_129:79:3072:1735_1920x0_80_0_0_07fc04e139bcda705a13f0118a882e13.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе завершается строительство областной детской больницы, которая возводится по поручению президента РФ. "По вашему поручению, Владимир Владимирович, заканчивается строительство нашей областной больницы для детей.… Сегодня мы на стадии 80%. Это больница… на 240 коек, будет работать порядка 300 специалистов", - сказал Балицкий.Ранее в 2024 году Балицкий сообщал, что в Запорожской области построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров, срок сдачи – 2026 год. Новое медицинское учреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области.

https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044017138.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин, общество