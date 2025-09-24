Рейтинг@Mail.ru
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 24.09.2025
17:05 24.09.2025 (обновлено: 17:06 24.09.2025)
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 24.09.2025
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении в 2026 году контрактов на использование или транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:05:00+03:00
2025-09-24T17:06:00+03:00
в мире
россия
болгария
сша
евросоюз
еврокомиссия
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении в 2026 году контрактов на использование или транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на болгарского премьер-министра Росена Желязкова, выступавшего на полях Генассамблеи ООН. "В рамках Европейского союза Болгария присоединится к решению ЕС прекратить контракты на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе - в 2026 году", - сообщает радио. Желязков указал, что Болгария уже обеспечила себя поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Кроме того, в минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
россия
болгария
сша
в мире, россия, болгария, сша, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Болгария, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Генеральная Ассамблея ООН
Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России

Желязков: Болгария присоединится к отказу от российского газа в 2026 году

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении в 2026 году контрактов на использование или транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на болгарского премьер-министра Росена Желязкова, выступавшего на полях Генассамблеи ООН.
"В рамках Европейского союза Болгария присоединится к решению ЕС прекратить контракты на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе - в 2026 году", - сообщает радио.
Желязков указал, что Болгария уже обеспечила себя поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Кроме того, в минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
