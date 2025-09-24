https://ria.ru/20250924/bolgarija-2044085208.html

Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России

Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении поставок газа из России

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении в 2026 году контрактов на использование или транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на болгарского премьер-министра Росена Желязкова, выступавшего на полях Генассамблеи ООН. "В рамках Европейского союза Болгария присоединится к решению ЕС прекратить контракты на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе - в 2026 году", - сообщает радио. Желязков указал, что Болгария уже обеспечила себя поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Кроме того, в минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

Ольга Фомченкова

