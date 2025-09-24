https://ria.ru/20250924/bobrov-2044113747.html
Бенефициару "Корпорации СТС" вменяют хищение 508 миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Бизнесмену и бенефициару коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексею Боброву, обвиняемому в крупном мошенничестве, вменяют хищение, совершенное группой лиц, 508 миллионов рублей, сказал следователь в ходе заседания. "На данный момент могу сказать, что Бобров, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору осуществлял действия, которые были определены его ролью в группе, направленные на хищение денежных средств субсидии в 508 миллионов рублей", - сказал следователь.
