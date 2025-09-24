https://ria.ru/20250924/bobrov-2044091519.html
Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС"
Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС" - РИА Новости, 24.09.2025
Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС"
Адвокат просит поместить под домашний арест бизнесмена и бенефициара "Корпорации СТС" Боброва, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, или отпустить его... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:31:00+03:00
2025-09-24T17:31:00+03:00
2025-09-24T17:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
алексей бобров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Адвокат просит поместить под домашний арест бизнесмена и бенефициара "Корпорации СТС" Боброва, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, или отпустить его под залог в 44 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. "Прошу приобщить ходатайство о мере пресечения для Алексея Боброва в виде домашнего ареста... или под залог в 44 миллиона рублей", – сказал защитник Боброва. Сам фигурант на заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что он является гражданином России.
https://ria.ru/20250924/arest-2044084388.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, алексей бобров
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Алексей Бобров
Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС"
Адвокат бизнесмена Боброва попросил поместить его под домашний арест