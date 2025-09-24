Рейтинг@Mail.ru
17:31 24.09.2025
Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС"
происшествия
екатеринбург
россия
алексей бобров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Адвокат просит поместить под домашний арест бизнесмена и бенефициара "Корпорации СТС" Боброва, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, или отпустить его под залог в 44 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. "Прошу приобщить ходатайство о мере пресечения для Алексея Боброва в виде домашнего ареста... или под залог в 44 миллиона рублей", – сказал защитник Боброва. Сам фигурант на заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что он является гражданином России.
происшествия, екатеринбург, россия, алексей бобров
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Алексей Бобров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Адвокат просит поместить под домашний арест бизнесмена и бенефициара "Корпорации СТС" Боброва, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, или отпустить его под залог в 44 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.
"Прошу приобщить ходатайство о мере пресечения для Алексея Боброва в виде домашнего ареста... или под залог в 44 миллиона рублей", – сказал защитник Боброва.
Сам фигурант на заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что он является гражданином России.
Председатель правления коммунального холдинга Корпорация СТС Татьяна Черных в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлексей Бобров
 
 
