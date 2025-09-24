https://ria.ru/20250924/bobrov-2044091519.html

Адвокат просит поместить под домашний арест бенефициара "Корпорации СТС"

2025-09-24T17:31:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Адвокат просит поместить под домашний арест бизнесмена и бенефициара "Корпорации СТС" Боброва, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, или отпустить его под залог в 44 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. "Прошу приобщить ходатайство о мере пресечения для Алексея Боброва в виде домашнего ареста... или под залог в 44 миллиона рублей", – сказал защитник Боброва. Сам фигурант на заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что он является гражданином России.

