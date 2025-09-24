Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Ланкастеру отказали во въезде в Грузию из России - РИА Новости, 24.09.2025
16:02 24.09.2025 (обновлено: 16:12 24.09.2025)
Блогеру Ланкастеру отказали во въезде в Грузию из России
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Известный российский блогер американского происхождения Патрик Ланкастер сообщил РИА Новости, что его не пропустили в Грузию, куда он хотел въехать из России через сухопутную границу. "Только что мне отказали во въезде в Грузию. Официально. Мы ждали четыре часа их решения, но нам отказали. Никакой причины не сообщили, но ясно, что это нарушение свободы слова и печати. Мне было отказано во въезде из-за моей работы журналиста", - сказал Ланкастер. По его словам, он приехал на границу России и Грузии по сухопутному пути вместе с супругой Надеждой, которая помогает ему в подготовке репортажей. Их целью было освещение ситуации в Грузии и Армении. "Мы планировали увидеть ситуацию в Тбилиси и возможно, сделать репортаж. Потом собирались в Армению. Про Надю они сказали, что она может въезжать, но она без меня не поедет", - добавил Ланкастер. Ланкастер - гражданин США, служил во флоте во время Войны в заливе. В 2014 году случайно попал в Донбасс и решил остаться. Сейчас Ланкастер специализируется на освещении в соцсетях событий в Донбассе и всем постсоветском пространстве, в том числе в соцсетях можно найти его репортажи из Абхазии. С тех пор он получил гражданство РФ, женился, сейчас в его семье трое детей. В декабре 2024 года Ланкастер освещал митинги в Тбилиси и неоднократно становился объектом внимания русофобски настроенных протестующих. В частности, они оскорбляли и толкали его, мешали работать, требовали ответить, как он относится к российскому президенту и зачем посещал Абхазию. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что в этот день в Грузии пройдет "мирная революция".
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Известный российский блогер американского происхождения Патрик Ланкастер сообщил РИА Новости, что его не пропустили в Грузию, куда он хотел въехать из России через сухопутную границу.
"Только что мне отказали во въезде в Грузию. Официально. Мы ждали четыре часа их решения, но нам отказали. Никакой причины не сообщили, но ясно, что это нарушение свободы слова и печати. Мне было отказано во въезде из-за моей работы журналиста", - сказал Ланкастер.
По его словам, он приехал на границу России и Грузии по сухопутному пути вместе с супругой Надеждой, которая помогает ему в подготовке репортажей. Их целью было освещение ситуации в Грузии и Армении.
"Мы планировали увидеть ситуацию в Тбилиси и возможно, сделать репортаж. Потом собирались в Армению. Про Надю они сказали, что она может въезжать, но она без меня не поедет", - добавил Ланкастер.
Ланкастер - гражданин США, служил во флоте во время Войны в заливе. В 2014 году случайно попал в Донбасс и решил остаться. Сейчас Ланкастер специализируется на освещении в соцсетях событий в Донбассе и всем постсоветском пространстве, в том числе в соцсетях можно найти его репортажи из Абхазии. С тех пор он получил гражданство РФ, женился, сейчас в его семье трое детей.
В декабре 2024 года Ланкастер освещал митинги в Тбилиси и неоднократно становился объектом внимания русофобски настроенных протестующих. В частности, они оскорбляли и толкали его, мешали работать, требовали ответить, как он относится к российскому президенту и зачем посещал Абхазию.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что в этот день в Грузии пройдет "мирная революция".
