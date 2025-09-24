https://ria.ru/20250924/bloger-2043972837.html
В Перми задержали блогера за видео с запрещенными лозунгами
В Перми задержали блогера за видео с запрещенными лозунгами - РИА Новости, 24.09.2025
В Перми задержали блогера за видео с запрещенными лозунгами
Полиция задержала блогера из пермского микрорайона Гайва за видео с запрещенными высказываниями, на мужчину составлены протоколы по статьям о пропаганде... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:19:00+03:00
происшествия
россия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Полиция задержала блогера из пермского микрорайона Гайва за видео с запрещенными высказываниями, на мужчину составлены протоколы по статьям о пропаганде нацистской атрибутики и действиях, направленных на дискредитацию армии, сообщает краевое ГУМВД. По данным ведомства, правоохранители в Перми задержали 34-летнего мужчину за видео с неприемлемым содержанием. "В ходе мониторинга сети интернет выявлено видео, в котором гражданин высказывал запрещённые лозунги… В отношении гражданина составлены протоколы по ст. 20.3 и 20.3.3 РФ КоАП (пропаганда нацистской атрибутики и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что мужчина был неоднократно судим. Перед этим в местном паблике в соцсети появилось видео, на котором юноша не по своей воле извиняется на камеру и произносит различные фразы, за которые законодательством РФ предусмотрена ответственность. Пользователи в комментариях выражали надежду, что соответствующие структуры обратят внимание на ролик и поведение "контентмейкера". Некоторые местные СМИ писали, что подобные видео делал блогер из пермской Гайвы, вероятно, в погоне за "провокационным" контентом. Якобы мужчина приставал к людям на улице, агрессивно и с угрозами требуя произнести на камеру оскорбительные фразы.
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
В Перми задержали блогера за видео с запрещенными лозунгами
В Перми задержали блогера из Гайвы за видео с запрещенными лозунгами
