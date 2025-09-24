https://ria.ru/20250924/bilayn-2043784375.html

"Билайн" обеспечил связью финал конкурса по поиску людей с помощью БПЛА

"Билайн" обеспечил связью финал конкурса по поиску людей с помощью БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025

"Билайн" обеспечил связью финал конкурса по поиску людей с помощью БПЛА

24.09.2025

билайн

общество

поисковый отряд "лиза алерт"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Билайн" выступил технологическим партнером финальных испытаний конкурса "Автономный поиск. На борту", которые прошли в труднодоступной местности в Тверской области, сообщает компания.Оператор обеспечил стабильную связь и высокоскоростной интернет для успешного проведения соревнований, в ходе которых БПЛА в автономном режиме должны были обнаружить людей в лесу. Конкурс, организованный Фондом НТИ, отрядом "ЛизаАлерт" и МФТИ, направлен на создание беспилотной авиационной системы, способной анализировать видео с камеры прямо на борту с помощью нейросетей, находить людей и передавать их координаты спасателям без вмешательства оператора.Для решения этой задачи "Билайн" развернул две мобильные базовые станции для обеспечения участников голосовой связью и доступом в интернет. Скорость передачи данных достигала 150-200 Мбит/с, что было критически важным для оперативной работы с телеметрией и другими данными, отмечается в сообщении.Как пояснили в компании, ключевым решением от Билайна стала интеграция сим-карт оператора в поисковые маяки, которые крепились на БПЛА каждой из 15 команд-финалистов. Это позволило в режиме реального времени отслеживать местоположение аппаратов, значительно ускорять их поиск в случае падения и повышать общую безопасность полетов. Маяки также выполняли функцию независимого контроля за выполнением конкурсных заданий."В случае любой нештатной ситуации мы могли в реальном времени видеть, где это происходит. Для этого на каждом беспилотном воздушном судне размещались специальные маяки, с сим-картой "Билайна" и модулем глобальной навигационной спутниковой системы. Пригодились не раз", - приводится в сообщении комментарий председателя отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.Как отметила руководитель проектов дирекции по реализации технологических конкурсов Ксения Козловская, в ходе проведения испытаний к сети "Билайн" на месте были подключены более 25 человек и, несмотря на удаленность площадки, оставались на связи и могли сосредоточиться на конкурсной задаче."Мы гордимся, что наша инфраструктура и решения помогли участникам в полной мере продемонстрировать потенциал беспилотных летательных аппаратов для спасения человеческих жизней в самых сложных условиях. Уверен, что этот опыт ляжет в основу реальных работающих технологий для поисково-спасательных операций", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора, руководителя технического блока "Билайна" Валерия Шоржина.

2025

Новости

билайн, общество, поисковый отряд "лиза алерт"