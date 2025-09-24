Появились подробности о БПЛА, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена

https://ria.ru/20250924/bespilotniki-2044017737.html

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет, сообщает норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, со ссылкой на заявление компании. "Dronemagasinet связался с Copenhagen Airtaxi AS, которая подтвердила, что ее учебный самолет типа Socata TB-20 Trinidad в искомое время проводил в том районе тренировочные полеты. Изучив видеозапись, опубликованную (телерадиокомпанией - ред.) NRK, они пояснили, что огни на летательном средстве на видео... соответствуют огням на их учебном самолете с регистрационным номером OY-CDT", - говорится в материале портала. Ссылаясь на данные сервисов Flightradar24 и ADS-B Exchange, портал сообщает, что в рамках тренировочного вылета самолет компании летал на высоте ниже 120 метров неподалеку от летного поля аэропорта Копенгагена. Отмечается, что он пролетал над воздушной гаванью дважды с интервалом в примерно три минуты. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.

